Quella di Morón, Argentina, è una circoscrizione consolare limitrofa alla capitale, Buenos Aires. Una zona densamente popolata, milioni i residenti; nel quartiere “La Matanza” si registra il più alto indice di criminalità di tutta l’Argentina. Ricardo Merlo, presidente MAIE, ha deciso di rilanciare il Movimento Associativo Italiani all’Estero proprio da qui.

A Moron c’è un’agenzia consolare a cui fanno riferimento circa 90mila italiani, oltre a milioni di discendenti che hanno diritto alla cittadinanza italiana – un diritto che viene dato loro dalla nostra Costituzione.

Nell’Associazione Ruotesi circa trenta referenti delle associazioni locali e del Comites hanno partecipato alla nomina di un nuovo e rinnovato Comitato Direttivo che, su proposta del Presidente uscente Gerardo Rosica, sarà presieduto da Michele Di Biasi, oggi membro del CDP del Comites locale. Vicepresidenti saranno il Coordinatore uscente Gerardo Rosica e Elizabeth Pompilio, una donna molto vicina al tessuto sociale italiano locale.

“Ringrazio il Consigliere Rosica e il Presidente Merlo, che ormai 16 anni fa ha iniziato a costruire il MAIE proprio partendo dal nostro Associazionismo di volontariato; oggi il Movimento è presente praticamente in tutto il mondo, dovunque si trovi un italiano”, ha dichiarato De Biasi, che ha aggiunto: “Porterò avanti con tutto me stesso gli ideali e i valori del MAIE, che nascono da un principio fondamentale, la difesa degli interessi degli italiani nel mondo”, ha concluso.

Il Presidente Merlo da parte sua ha ringraziato e individuato le linee guida del Movimento nella circoscrizione consolare di Moron, annunciando poi “i prossimi appuntamenti MAIE: Santiago del Cile il 27 aprile, Lomas di Zamora (Argentina) il 28 dello stesso mese, Caracas (Maggio) San Paolo –Brasile – Luglio, Mar del Plata (Argentina) Agosto, New York (USA) Settembre, Montevideo Uruguay (Novembre) e Buenos Aires, dove si terrà il Congresso Continentale America Latina a inizio dicembre. Presto – ha fatto sapere ancora Merlo – verranno annunciate le date dei Congressi in Bolivia e Paraguay”.

“Anche le Europee di giugno – ha evidenziato Merlo – vedranno impegnarsi il MAIE, che parteciperà alle elezioni con l’obiettivo – finora mai raggiunto – di eleggere un proprio rappresentante al Parlamento europeo”, ha concluso l’ex Sottosegretario agli Esteri.

E’ evidente a tutti che il MAIE non ha bisogno di elezioni per mettersi in moto ed essere al fianco dei nostri connazionali, come invece succede alla maggioranza delle altre forze politiche, che si fanno sentire e vedere solo quando c’è da prendere voti. Noi di ItaliaChiamaItalia crediamo che questa sia una differenza fondamentale tra il MAIE e i partiti romani.

NUOVO DIRETTIVO DEL MAIE MORÓN

Coordinatore: Michele Di Biasi

Vicecoordinatori: Gerardo Rosica, Elizabeth Pompilio

Segretario: Bonetti Carmelo

Pro Segretario: Gisele Demianiuk

Tesoriere: Marcelo Petraca

Pro Tesoriere: De Francesco Antonio

Relazioni istituzionali: Francisco Lamanna

Rapporti con i media: Tomas Del Ducca

Consiglieri:

1° Di Biasi Fernando

2° Bochichio Vitto

3° Mazzola Juan Carlos

4° Pinelli Diego

5° Pinelli Mario

6° Vitale Guillermo

Coordinatore Giovani: Alejandro Tosi