Nei giorni scorsi la Senatrice Francesca La Marca ha contattato il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York per chiedere alcuni elementi sulla nuova Legge entrata recentemente in vigore.

Questo provvedimento permetterà la stipula di accordi di reciproca collaborazione con Paesi stranieri su un numero di questioni come, ad esempio, il reciproco riconoscimento delle patenti di guida.

La risposta del Dipartimento ha evidenziato come ci vorranno alcuni mesi prima che si individuino i criteri di attuazione della Legge che sono attualmente in via di definizione dagli organismi competenti.

“L’eventuale stipula di un accordo – commenta la Senatrice – su una materia importante come il reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra l’Italia e lo Stato di New York, andrebbe ad agevolare i tanti italiani che vi si sono recentemente trasferiti, un numero che aumenta ogni anno. Una volta definiti i criteri di applicazione della Legge potranno aprirsi le trattative tra i due Stati. Non mancherò, per quanto di mia competenza, di sollecitare l’avvio delle negoziazioni che, come sappiamo, prevedono tempi lunghi e passaggi complicati”.