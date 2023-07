Al polso di Messi un Patek Philippe da 500mila dollari

Messi, nell’ambito dell’evento di presentazione, al polso indossava un orologio dal valore di 480mila dollari. Non certo un segnatempo alla portata di tutti, ma di un grande fascino. Ecco di quale orologio si tratta

L’Inter Miami ha acquistato probabilmente il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi. Stiamo parlando di Lionel Messi, argentino di origini italiane. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: il dio del calcio giocherà nella società calcistica statunitense in seguito alla rottura con la proprietà del Paris Saint-Germain, avvenuta nel corso degli ultimi mesi.

Messi, nell’ambito dell’evento di presentazione, al polso indossava un orologio dal valore di 480mila dollari. Non certo un segnatempo alla portata di tutti, ma di un grande fascino. Vestito con un abbigliamento casual molto semplice, ovvero il classico jeans-maglietta, Messi ha fatto in modo che il vero protagonista fosse appunto il suo Patek Philippe Aquanaut Luce “Rainbow”, parte della serie Aquanaut Luce che ha fatto il proprio debutto nel 2004, e caratterizzata dalla presenza di lunette molto appariscenti in quanto completamente tempestate di pietre preziose.

La cassa in oro rosa 18 carati del diametro di 39,9 millimetri dell’orologio in questione fornisce una taglia che si adatta agevolmente sia ad un utilizzo maschile che femminile, oltre a riportare alcune delle caratteristiche più comuni alle serie Aquanaut come le anse affusolate, i pulsanti rettangolari e le coperture basse e larghe della corona.