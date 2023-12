I numeri del gioco d’azzardo in Italia sono in continua ascesa, e in attesa di scoprire quanto entrerà nelle tasche dell’erario nel 2023, andiamo a rivedere quelli dello scorso anno: 11 miliardi di Euro sono stati i proventi dello Stato derivanti da scommesse, lotterie, casinò etc…

La cifra dell’annata che sta per concludersi dovrebbe superare quella del 2022, ma per avere dati definitivi dovremmo attendere il prossimo gennaio. Tuttavia, per capire meglio le tendenze di gioco del 2023 possiamo partire dal profilo del giocatore tipo italiano.

Nel nostro Paese circa il 36% degli abitanti ha praticato gambling almeno una volta negli ultimi 12 mesi e la fascia più attiva è quella che va dai 40 ai 64 anni. Sono tutti giocatori esperti? In realtà no, perché nuovi player, si affacciano ogni anno particolarmente sulle piattaforme online, attirati da nuove promozioni come i “Bonus senza deposito”.

Perché i nuovi giocatori amano i “Bonus senza deposito”?

I giocatori neofiti possono beneficiare ampiamente dei “Bonus senza deposito immediato”, per una serie di motivi che vi andremo a indicare. Questi bonus (chiamati anche “Fun bonus”) consentono di giocare e di vincere “denaro bonus” senza fare un versamento iniziale. Affinché queste vincite si traducano in moneta sonante sarà necessario soddisfare il requisito scommessa del caso. Per esempio se il requisito è 10X, bisognerà generare un volume di puntate equivalente a 10 volte il premio. In caso di una vincita di 100 Euro bisognerà aver “creato” un volume di gioco di 1000 Euro prima di poter ritirare l’equivalente in soldi veri.

Andiamo ora a vedere per quali ragioni questa modalità di gioco è particolarmente adatta a chi vuole lanciarsi nel mondo dell’azzardo:

Non serve depositare contanti prima di iniziare a puntare, ma solo se e quando si vuole ritirare la vincita.

Il “Bonus senza deposito immediato” è senza rischi.

Essendo “gratis” consente di decidere se continuare a puntare o smettere e soprattutto di scegliere i giochi preferiti.

I siti online dove è possibile utilizzare i “Bonus senza deposito immediato” offrono normalmente un catalogo molto ampio di prodotti, disegnati dagli sviluppatori più premiati.

L’infinita varietà dei bonus senza deposito garantisce di trovare quello più adatto al giocatore in questione.

Riallacciandosi a questo ultimo punto infatti, abbiamo precedentemente introdotto il concetto di “Fun bonus”, che è la tipologia più comune di “Bonus senza deposito immediato”, tuttavia ce ne sono di tantissimi tipi, come: “Bonus di benvenuto”, “Bonus per slot machine”, “Bonus social media” e moltissimi altri. Tutti questi attirano continuamente nuovi giocatori in tutta Italia, consentendo al gambling online di raggiungere le cifre di cui sopra.

Foto: Pexel

Qual è la situazione del gioco d’azzardo in Sardegna?

Purtroppo non sono stati divulgati molti dati, ma secondo i numeri sul gioco legale diffusi da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) un terzo degli abitanti della nostra Regione ama puntare in modalità web, e le provincie di Nuoro e Sassari sono quelle con un maggior numero di giocatori online. Anche in Sardegna i “Bonus senza deposito immediato” attirano migliaia di utenti.