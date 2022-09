VOTO ALL’ESTERO | Argentina, Merlo (MAIE) a Rosario: “Qui per il MAIE ci sarà una vittoria schiacciante” [FOTO]

Ricardo Merlo, senatore e presidente MAIE: “Stiamo lavorando bene in queste settimane di campagna, ma la verità è che non abbiamo mai smesso di essere presenti sul territorio, sempre al fianco dei nostri connazionali. Raccoglieremo i frutti del nostro lavoro e del nostro impegno”

Ricardo Merlo, senatore e presidente del MAIE, è in piena campagna elettorale.

In questi giorni il leader del Movimento Associativo Italiani all’Estero si trova a Rosario, Argentina.

Lì, nella mattina di giovedì 1 settembre, ha avuto un incontro con il Rettore dell’Università Nazionale, Franco Bertolacci, con cui ha valutato l’ipotesi di accordi tra quell’Università a alcuni atenei italiani.

In tarda mattinata, punto stampa con alcune delle testate più diffuse in città, oltre a un’intervista alla Televisione Pubblica di Santa Fe e con il giornale La Capital, il più importante della zona.

Merlo non poteva non incontrare Mirella Giai, già senatrice MAIE, oggi responsabile mondiale del dipartimento Pari opportunità del Movimento, punto di riferimento per la comunità italiana locale.