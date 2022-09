VERSO IL VOTO | Conte ai giovani della periferia di Napoli: “E’ il momento del riscatto”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parlando ai ragazzi del quartiere Barra alla periferia di Napoli, ha detto: “Serve una scossa per i giovani, i politici devono ascoltare e dare soluzioni, sono qui per questo, ragazzi. Resistete alle pressioni esterne, è il momento del riscatto”.

L’ex premier ha visitato la cooperativa ‘Il tappeto di Iqbal’ che si occupa del recupero dei minori, offrendo percorsi di crescita per sottrarli in alcuni casi alla strada e alla criminalità.

“Presidente questo posto ci ha salvato, qui troviamo il nostro riscatto”, gli hanno detto i ragazzi.

L’ex premier ha anche incontrato un gruppo di disoccupati delle cooperative sociali che chiedono al Governo di risolvere la loro situazione, anche in considerazione della crisi collegata al caro-bollette: “Siamo con voi – ha detto Conte – porteremo l’attenzione sulla vostra vertenza. Anche se in affari correnti il Governo deve sempre risolvere tempestivamente i problemi dei lavoratori”.

Dialogo coi dem? “Con questo vertice del Pd sarà assolutamente improbabile poter dialogare. Dico in modo molto chiaro, che questo nasce dopo il cinismo e l’opportunismo che hanno esibito in questo frangente, buttando a mare un’agenda progressista sulla quale abbiamo lavorato proficuamente con loro”.

Conte sottolinea che per il voto utile “sono d’accordo con Letta – ha detto con ironia – c’è un voto utile ed è assolutamente al Movimento, perché siamo l’unica forza politica che quando prende degli impegni in campagna elettorale, guarda in faccia i cittadini e li rispetta per i 5 anni successivi”.