VIDEOCONFERENZA | Italiani all’estero, Sottosegretario Merlo presiede assemblea MAIE Argentina-Uruguay

Molto partecipata l’assemblea del MAIE Argentina-Uruguay, tenutasi lo scorso venerdì in videoconferenza. L’appuntamento virtuale è stato presieduto dal Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, in questa legislatura Sottosegretario alla Farnesina.

L’assemblea ha visto protagonisti, oltre al Sottosegretario Merlo: l’On. Mario Borghese (Vicepresidente del Movimento); il Segretario Particolare Daniel Ramundo; i coordinatori nazionali di Argentina e Uruguay Franco Tirelli e Aldo Lamorte (membro CGIE); l’ex Senatore Claudio Zin (vicecoordinatore MAIE per l’America Latina); i membri del CGIE Mariano Gazzola (coordinatore America Latina), Marcelo Romanello, Juan Carlos Paglialunga, Gerardo Pinto, Guillermo Rucci, Marcelo Carrara e Rodolfo Borghese; la coordinatrice mondiale per le pari opportunità Mirella Giai e la sua omologa per l’Argentina, Celeste D’Inca; i rappresentanti nelle circoscrizioni: Dario Signorini (Buenos Aires), Nicolás Rucci (La Plata), Gerardo Rosica (Moron), María Sparisci (Rosario), Luis Casanegra (Córdoba), Claudio Massacessi (Mendoza), Cesar Puliafico (Bahia Blanca) e Mariana Lalanne (Mar del Plata); e infine i membri Comites in Argentina Juan Balestretti e Marcela Del Prete.

Partendo da un’analisi dell’attuale situazione politica italiana, sono stati affrontati i temi che più da vicino interessano gli italiani nel mondo, a cominciare dai servizi consolari: “Prosegue la battaglia del MAIE, all’interno del governo italiano, per una rete consolare più forte e più presente sul territorio – ha affermato il vicepresidente del Movimento, On. Mario Borghese -, in grado di offrire ai nostri connazionali servizi consolari efficienti in tempi dignitosi”.