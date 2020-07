VIDEO | Trancassini (Fdi): “Parole Castelli su ristoratori? Ennesima prova del disinteresse da parte del governo”

“A seguito di questa polemica l’on. Castelli è stata vittima di insulti e offese anche sessiste per cui voglio darle tutta la mia solidarietà, mi dispiace molto anche perché con lei ci si confronta molto spesso ed abbiamo un rapporto molto franco e sincero per cui mi sento di condannare aspramente tutti coloro che le si sono scagliati contro in maniera cattiva. Un’altra cosa molto importante che mi sento di dire all’Onorevole è di dare una premialità a chi apre, a chi non cambia mestiere ma anzi insiste per mantenerlo vivo per cui una premialità che potrebbe essere tutto o in parte il versamento della propria cassa integrazione a condizione che si prenda l’impegno a non licenziare per un periodo maggiore”.