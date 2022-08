VIDEO | Letta: “Salvini e Meloni parlano già di ministeri, ma le elezioni le vinceremo noi”

Letta: "Salvini è lì che chiede alla Meloni per favore di dividersi i ministeri ed i sottosegretari... ma inutilmente, perchè vinceremo noi le elezioni". "Non so se avrei fatto questa campagna elettorale come la sto facendo così determinato, se non mi avesse detto sì una persona alla quale ho chiesto di essere al mio fianco. Grazie a Nicola Zingaretti"

“Salvini è lì che chiede alla Meloni per favore di dividersi i ministeri ed i sottosegretari. Guarda che la pelle dell’orso non ce l’avrete il 25 settembre, perché le elezioni le vinceremo noi”. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta a margine della inaugurazione della Casa Volontari e Volontarie PD che si è tenuta in via di Portonaccio a Roma.

“Non so se avrei fatto questa campagna elettorale come la sto facendo così determinato, se non mi avesse detto sì una persona alla quale ho chiesto di essere al mio fianco. Grazie a Nicola Zingaretti”, ha detto ancora.

Sulla campagna elettorale in pieno agosto: “Tanti snob mi hanno detto ‘mica andrete a rompere i coglioni alla gente sotto l’ombrellone’, io ho risposto che la gente che rimane nelle periferie delle città è tanta. Noi andremo a parlare lì per recuperare dinamica di relazione con le persone”.