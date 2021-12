VIDEO | Elezioni Comites, il MAIE vince in tutto il Centro America

“Grande la soddisfazione – aggiunge Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE in Costa Rica eletto consigliere del Comites locale – da parte di tutti coloro che si sono battuti con impegno e determinazione durante questa non facile campagna elettorale: a tutti loro auguro buon lavoro – conclude -, nell’interesse dei nostri connazionali”.

Lo scorso sabato 4 dicembre si é svolto lo scrutinio delle votazioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) di Santo Domingo.

In base ai voti validi contabilizzati, i consiglieri eletti per la LISTA ITALO-DOMINICANA DIRITTI E SOLIDARIETÁ – filo-MAIE – sono risultati essere 7 (su un totale di 12):

Il numero totale di voti ottenuti dalla lista é stato di 466, a fronte di un totale di 847 (55%).

Le liste ITALIA, PASSIONE COMUNE! e LISTA COMITES CON VINCENZO ODOGUARDI hanno ottenuto rispettivamente 276 e 105 voti.

“La Repubblica Dominicana é risultata essere uno dei paesi al mondo con il píu alto indice di optanti (elettori che hanno chiesto di votare con il metodo dell’inversione dell’opzione), in termini percentuali”, fa sapere con una nota la lista Italo-Dominicana Diritti e Solidarietà, che continua: “Questo evidentemente non é merito di un singolo gruppo di candidati, bensì dello sforzo realizzato da tutte e tre le liste che hanno partecipato alle elezioni, alla volontà comune dell’elettorato residente in Repubblica Dominicana di essere ben rappresentato nei prossimi cinque anni, di vedere finalmente realizzati progetti in favore della comunità e dalla buona amministrazione delle operazioni di voto da parte della nostra rappresentanza diplomatico consolare”.

“Desideriamo quindi – si legge ancora nel comunicato – ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato, a cominciare dalla comunità tutta (senza distinzioni) e dai simpatizzanti ed elettori che hanno sostenuto i nostri candidati ed il nostro programma. GRAZIE!”.