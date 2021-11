L’INTERVISTA | Comites Messico, il candidato capolista Giovanni Buzzurro: “Sogno una comunità italiana unita e inclusiva”

Giovanni Buzzurro, musicista, coordinatore nazionale del MAIE in Messico. Quante liste sono state presentate in occasione delle elezioni Comites?

Innanzitutto grazie a ItaliaChiamaItalia per questa intervista: da anni il vostro giornale è un fondamentale punto di riferimento per noi italiani nel mondo, vi ringrazio per il vostro lavoro anche a nome dei tanti connazionali che dal Messico vi seguono quotidianamente.

Rispondo alla domanda: le liste inizialmente erano due, abbiamo poi saputo attraverso fonti vicine all’ambasciata che i nostri contendenti hanno deciso di ritirarsi e sinceramente non conosciamo le ragioni della loro scelta. La lista che ho avuto il piacere di creare assieme ad Antonio Mariniello si chiama “L’Italia nel Cuore” ed è l’unica in lizza per formare il Comites degli italiani in Messico.

Hai il dato degli iscritti al voto? Su circa 15 mila elettori in Messico (dato delle Politiche 2018) quanti connazionali si sono registrati?

Sono 378 gli iscritti al voto; secondo me, un dato preoccupante. Le cause a mio parere sono da additare sia all’apatia della gente nei confronti della politica (basti vedere le percentuali dei voti alle ultime amministrative in Italia, che in un certo modo poi si riflettono anche all’estero), ma anche ad un sistema elettorale che ha reso molto più difficile l`iscrizione dei nostri connazionali al voto. A differenza delle Politiche, le elezioni del Comites rappresentano più un aspetto di gestione e di interfaccia con le istituzioni e personalmente speravo in una partecipazione più consistente, pero così non e’ stato. C’è un dato che mi consola e coincide con la mia tesi: alle scorse elezioni Comites, quelle del 2015, in consolato arrivarono solo 600 iscrizioni, di cui valide poco più di 330.

Dunque il numero degli iscritti non vi soddisfa..

Non ci soddisfa affatto, probabilmente in condizioni ottimali – cioè col vecchio sistema o con il tanto agognato voto digitale – la partecipazione al voto dei nostri connazionali sarebbe stata di gran lunga superiore.

Parlaci della lista di cui sei candidato capolista. Quali sono i profili dei candidati?

La nostra e’ una lista composta da 14 persone di cui 6 donne e otto uomini, siamo particolarmente contenti di avere una presenza femminile notevole e a quanto ci risulta la più numerosa mai avuta in un Comites in Messico. Per la composizione abbiamo tenuto conto di diversi fattori: il primo una provenienza geografica diversa cercando di rappresentare più stati della vasta repubblica messicana. Abbiamo voluto connazionali provenienti da settori differenti, chi dall`imprenditoria, chi dalla cultura, ma anche dalla ricerca universitaria, dalla ristorazione, non tralasciando i pensionati e i giovani. Vi e’ inoltre una sola componente politica dichiarata, cioè il MAIE, visto che ancora oggi rivesto il ruolo di coordinatore nazionale del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Sono quattro gli esponenti del MAIE in lista, tenendo conto di avere come referente politico a Roma il sen. Ricardo Merlo, presidente del Movimento ed ex Sottosegretario agli Esteri.