Viceministri e Sottosegretari, ok del Cdm. Nessun eletto all’estero al governo

Era tanto attesa e alla fine è arrivata la lista di Viceministri e Sottosegretari, approvata nelle scorse ore in Consiglio dei ministri. Nessun parlamentare eletto all’estero fa parte della squadra di governo.

Sembra essere passato un secolo da quando, nella scorsa legislatura, un parlamentare eletto oltre confine, per la prima volta nella storia repubblicana, è entrato a far parte dell’esecutivo. Ricardo Merlo, presidente MAIE, è stato in assoluto l’unico eletto all’estero ad entrare nella stanza dei bottoni. E forse pure l’ultimo, visto l’andazzo.

Alla Farnesina non arriva nemmeno Roberto Menia, senatore Fdi, Segretario generale CTIM e responsabile Italiani nel mondo per il partito guidato da Giorgia Meloni.

Tra gli addetti ai lavori, tra alcuni osservatori del mondo degli italiani all’estero, si dava per scontata la nomina di Menia – pur non essendo un parlamentare eletto all’estero – a Sottosegretario agli Esteri. Magari con delega agli italiani nel mondo. Invece, anche lui è rimasto a bocca asciutta.

Alla Farnesina va Edmondo Cirielli (FdI) come viceministro. Con lui, due sottosegretari: Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI).

Qui di seguito, la lista completa del sottogoverno:

ESTERI

Edmondo Cirielli (FdI) viceministro agli Esteri;

Giorgio Silli (Noi Moderati) sottosegretario agli Esteri;

Maria Tripodi (FI) sottosegretario agli Esteri;

INTERNI

Nicola Molteni (Lega), Emanuele Prisco (FdI) e Wanda Ferro (FdI) sottosegretari all’Interno;

GIUSTIZIA

Francesco Paolo Sisto (FI) viceministro alla Giustizia;

Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega) sottosegretari alla Giustizia;

CULTURA

Vittorio Sgarbi (Rinascimento) sottosegretario alla Cultura;

Lucia Borgonzoni (Lega) sottosegretario alla Cultura;

Gianmarco Mazzi (FdI) sottosegretario alla Cultura;

DIFESA

Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI) sottosegretari alla Difesa;

ECONOMIA

Maurizio Leo (FdI) viceministro dell’Economia;

Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI) sottosegretari all’Economia;

AGRICOLTURA

Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega) vasottosegretari all’Agricoltura e alla sovranità alimentare;

MISE

Valentino Valentini (FI) viceministro al Mise;

Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci (Lega) sottosegretari al Mise;

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega) sottosegretarie per i Rapporti con il Parlamento;

PUBBLICA ISTRUZIONE

Paola Frassinetti (FdI) sottosegretaria alla Pubblica istruzione;

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Edoardo Rixi (Lega) e Galeazzo Bignami (FdI) viceministri alle Infrastrutture;

Tullio Ferrante (FI) sottosegretario alle Infrastrutture;

AMBIENTE

Vannia Gava (Lega) viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica;

Claudio Barbaro (FdI) sottosegretari all’Ambiente e sicurezza energetica;

SALUTE

Marcello Gemmato sottosegretario alla Salute;

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Maria Teresa Bellucci viceministro al Lavoro;

Claudio Durigon (Lega) sottosegretario al Lavoro;

UNIVERSITÀ E RICERCA

Augusta Montaruli (FdI) sottosegretaria all’Università;

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Giovanbattista Fazzolari (FdI) sottosegretario all’Attuazione del programma di governo;

Alessio Butti (FdI) sottosegretario con delega all’Innovazione;

Alberto Barachini (FI) sottosegretario con delega all’Editoria;

Alessandro Morelli (Lega) politiche economiche con delega al Cipe.