Choco Italia torna a Roma, dal 4 al 6 novembre

Weekend capitolino per Choco Italia. Dal 4 al 6 novembre, dalle 10 a mezzanotte, in viale Europa – zona Eur

Dopo due settimane, Choco Italia ritorna a Roma promettendo un altro fine settimana goloso. Stavolta a fare da cornice alla fiera del cioccolato artigianale sarà Viale Europa, in zona Eur.

In programma dal 4 al 6 novembre, dalle ore 10 a mezzanotte, l’evento è organizzato dall’Associazione culturale Le capitali del mondo e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori Eventi, in collaborazione con l’Associazione Italia Eventi.

A patrocinare l’iniziativa il Comune di Roma IX Municipio, grazie all’assessore alle attività produttive e vicepresidente del Municipio IX Roma Eur Augusto Gregori.

La formula resta intatta: stands da visitare, ricchi di prodotti a denominazione e rappresentativi della grande ricchezza culinaria italiana. Centrale il cioccolato, artigianale e non, declinato in moltissimi modi diversi.

Un’occasione per grandi e piccini, sia per fare una dolce spesa in vista delle feste natalizie che per dare il via ai regali.

Tra i grandi attrattori della kermesse la fabbrica culturale itinerante del cioccolato artigianale con i Maestri del Cioccolato Perugini e i laboratori dedicati al cioccolato, rivolti a tutti i visitatori.

Un’occasione unica per poter seguire interamente la filiera del cacao e i passaggi e le fasi essenziali per giungere al cioccolato. La produzione dal vivo contribuisce a fare una corretta informazione su questo straordinario prodotto.

Numerosi i prodotti provenienti da 5 regioni del Centro Sud Italia e che sarà possibile trovare tra gli stands di Choco Italia. Dall’Umbria una storica cioccolateria artigianale perugina con cioccolato artigianale di vario tipo e dolci. Dalla Campania praline in vari gusti, tavolette di cioccolato e cioccolato alla canapa, ma anche mieli pregiati e prodotti derivati, caramelle, lecca lecca, marshmallow e dolci, sia al cioccolato che della tradizione partenopea. Dai Monti Picentini giungerà una produzione originale di liquore al finocchietto selvatico. Non mancheranno dolci lievitati, tra cui panettoni al cioccolato realizzati con lievito madre.

Dalla Puglia tanti dolci e biscotti, dalla Calabria liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza, nonché panetti di liquirizia per preparare un dolce liquore alla liquirizia con un’antica ricetta calabrese. Dalla Sicilia tanto cioccolato artigianale (di Modica e non) e liquori al cioccolato, ma anche torrone croccante e praline, cannoli siciliani, cassate, pasta di mandorla e dolci al pistacchio. Non mancheranno creazioni al pistacchio e le tanto amate scorzette ricoperte di cioccolato, realizzate con gli agrumi di Sicilia.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 17 al 20 novembre Caserta (piazza Dante)

Dal 24 al 27 novembre Benevento (corso Giuseppe Garibaldi) in occasione di BenTorrone – Fiera del torrone e del cioccolato artigianale