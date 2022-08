VERSO LE ELEZIONI | Berlusconi si candida al Senato. Bassetti prossimo ministro della Salute?

Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: "Mi candiderò al Senato". Una rivincita non da poco, per il Cavaliere

Partiti alle prese con liste e candidati, in questo agosto 2022. La Lega fa sapere che il dossier è in mano a Matteo Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio “solo dopo Ferragosto”. Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: “Mi candiderò al Senato”. Una rivincita non da poco, per il Cavaliere.

L’unica certezza per gli azzurri in questo momento è proprio la candidatura di Silvio. Per il resto il partito sta in alto mare: “I posti sono pochi e la situazione non è semplice”, trapela.

Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo “potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di partito”. “Ho già in mentre diversi nomi di personalità che potrebbero darci una mano”, dice intervistata da Panorama.

Fratelli d’Italia, oltre a riconfermare i suoi 58 parlamentari uscenti, prevede di portare molti più eletti a Roma. Tecnici come Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, corteggiato da Fdi (e da Italia Viva) che non si tira indietro. “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Ovviamente punta al ministero della Salute.

Per quanto riguarda il programma del centrodestra, manca solo l’ok dei leader ai 15 punti. Attendiamo…