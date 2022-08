COSTA RICA | Voto all’estero, raccolta firme per la lista MAIE

La nota del MAIE Costa Rica: “I moduli per depositare la firma sono disponibili in Ambasciata e possono essere firmati fino a venerdì 12 agosto a mezzogiorno”

“Nel prossimo settembre sarà la data di svolgimento delle elezioni politiche italiane. Il MAIE, come movimento costituito e riconosciuto, quando ha partecipato all’esecutivo ha indubbiamente difeso gli interessi degli italiani all’estero. In Costa Rica dobbiamo ringraziare il MAIE se la sede dell’ambasciata è stata ristrutturata e se sono in arrivo nuovi funzionari che copriranno i posti vacanti in consolato. Non è poco, ed è stato grazie agli interessamenti ed interventi del Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, quando era Sottosegretario agli affari esteri con delega agli italiani nel mondo”. E’ quanto si legge in una nota del MAIE Costa Rica.

“Il Maie non è costituito come gruppo parlamentare – ossia associazione di deputati e senatori che hanno ottenuto seggi alle elezioni – per cui, come nel 2018, si rende necessaria la firma della lista elettorale del movimento. Secondo la legge elettorale italiana la lista dei candidati deve essere accompagnata da una raccolta firme a supporto della stessa.

I moduli per depositare la firma sono disponibili in Ambasciata e possono essere firmati fino a venerdì 12 agosto a mezzogiorno. Noi votanti in Costa Rica al momento del voto in settembre dovremo esprimere la nostra preferenza per Vincenzo Odoguardi al Senato e Angelo Viro alla Camera”.

“Ognuno di noi – prosegue il comunicato pubblicato sui social – ha impegni di famiglia e lavoro, ma è necessario uno sforzo per andare ad apporre questa firma, non è necessario avere un appuntamento. Il plico elettorale arriverà a domicilio nelle prossime settimane, come è successo nelle passate elezioni.

Se vogliamo che i nostri diritti vengano riconosciuti e rispettati, se vogliamo servizi degni ed efficienti, se vogliamo costruire un’Italia migliore all’estero per i nostri figli e per noi stessi, allora lasciamo da parte le indecisioni, le incertezze o le scuse e andiamo a firmare la lista dei candidati. Un piccolo sforzo per il bene comune permetterà di fare la differenza”.