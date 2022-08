VIDEO | Bonelli: “Salvini come Cetto La Qualunque, non sa quello che dice sulle centrali nucleari”

“Chi come Cetto La Qualunque detto Salvini fa la proposta di realizzare in 7 anni le centrali nucleari è la dimostrazione che queste persone sono un pericolo per la Nazione. Non sa quello che dice Salvini, è proprio Cetto La Qualunque”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi come candidati per Europa Verde e Sinistra Italiana.