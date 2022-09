VERSO IL VOTO | Milano, assalto ai gazebo Fdi. Meloni: “Non ci fermeranno”

“Il vile assalto al gazebo di Fratelli d’Italia a Milano, in via Papiniano, dimostra ancora una volta quanto sia difficile in questa campagna elettorale parlare di temi concreti. I nostri programmi e le nostre proposte per il futuro dell’Italia vengono puntualmente imbavagliati da episodi di violenza pericolosi e ingiustificabili”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, secondo cui “avvelenare gli animi non riuscira’, pero’, a fermare la nostra determinazione. Che questi criminali dal volto coperto lo vogliano o no, FdI e’ pronta a governare questa Nazione. Perche’ siamo convinti che gli italiani perbene sono dalla nostra parte”.