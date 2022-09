UCRAINA | Salvini: “Le sanzioni alla Russia danneggiano l’Italia”

Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale a Fano, a proposito delle sanzioni alla Russia ha detto: “È l’unico caso al mondo in cui le sanzioni non danneggiano i sanzionati, ma coloro che sanzionano”.

“Bisogna continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino – aggiunge il leader della Lega -, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia. Stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie”.

“Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”, conclude.