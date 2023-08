VENEZUELA | L’Ambasciatore Vigo conclude il suo mandato. Dal Consolato di Caracas: “Grazie di cuore”

“Grazie di cuore, caro Ambasciatore, per la Tua sensibilità, per la Tua visione, per il Tuo costante sostegno, per il prezioso lavoro di squadra e per averci sempre spronati ad innovare”

“Il nostro Ambasciatore Placido Vigo ha concluso il suo mandato in Venezuela dopo oltre quattro anni di appassionato servizio in una fase storica complessa, segnata dalla pandemia”. Lo si legge sugli account social ufficiali del Consolato Generale d’Italia a Caracas, guidato dal Console Generale Andrea Occhipinti.

“Grazie di cuore, caro Ambasciatore, per la Tua sensibilità, per la Tua visione, per il Tuo costante sostegno, per il prezioso lavoro di squadra – si legge ancora – e per averci sempre spronati ad innovare, a digitalizzare, al fine di migliorare costantemente i servizi consolari in favore dei nostri amati connazionali, inestimabile capitale umano che abbiamo il dovere di valorizzare sempre di più”.

“È stato un vero piacere e un grande onore lavorare con Te. Siamo quindi molto fieri e grati di aver contributo insieme a Te a raggiungere gli straordinari risultati che tutti (connazionali e loro organismi rappresentativi) ci riconoscono, promuovendo concretamente l’interesse nazionale”.

“Ti auguriamo ogni bene con tutto l’affetto possibile per i Tuoi progetti umani e professionali”, conclude la nota.