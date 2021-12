VENEZUELA | A gennaio parte l’Ospedale italiano, il presidente di Martino: “Importante contributo dell’allora Sottosegretario Merlo” [VIDEO]

L’annuncio l’ha fatto l’incaricato d’affari italiano a Caracas, Plácido Vigo: l’Ospedale italiano in Venezuela avvierà le sue attività sanitarie dal 1 gennaio 2022.

Un bellissimo regalo di Natale per i tanti italiani e italo-discendenti residenti nel Paese sudamericano.

Col l’inizio del nuovo anno dunque l’ospedale inizierà la sua attività medico-ospedaliera: “Si tratta di un risultato unico, che ci inorgoglisce, in risposta a un’esigenza da tempo avvertita e richiesta dalla nostra collettività”, sottolinea Vigo.

L’Ospedale sarà un centro di assistenza sanitaria sia per la comunità italo-venezuelana, sia per la cittadinanza in generale; avrà una particolare attenzione per le fasce più bisognose della società e disporrà di un centro di ricerca scientifica internazionale.

Lo scorso ottobre sono stati scelti i vertici dell’Ospedale: il presidente, Vincenzo di Martino, accompagnato da Pasqualino Vigliotti (primo vicepresidente) e Cono Gumina (secondo vicepresidente); il direttore sanitario, Javier Soteldo; il direttore scientifico, Antonio Paris; il tesoriere, Ana Volante, e il tesoriere supplente, Antonio Bonini.

Nel febbraio 2020 era stata presentata alla comunità italo-venezuelana la Fondazione ‘Hospital Italiano de Venezuela’ in un evento presieduto da Ricardo Merlo, senatore e presidente del MAIE, allora sottosegretario agli Esteri, Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa, e Gabriel Farante, membro del comitato scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Proprio grazie alla forte volontà politica dell’allora Sottosegretario Merlo è stato possibile raggiungere l’ambizioso traguardo.

Si tratta di un altro dei tanti risultati concreti portati a casa dal senatore eletto all’estero durante la sua gestione alla Farnesina.