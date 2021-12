Italiani all’estero, Comites Costa Rica si riunisce con l’Ambasciatore d’Italia Rustico

“È stato un piacevole gesto di benvenuto – dichiara in una nota il presidente del Comites, Giuseppe Cacace -, una riunione emozionante per condividere e rivivere l'esperienza vissuta in questi ultimi mesi”

La scorsa settimana il recentemente eletto Comites di San Josè ha avuto l’opportunità di riunirsi presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Costa Rica, Sua Eccellenza Dott. Fulvio Rustico.

“È stato un piacevole gesto di benvenuto – dichiara in una nota il presidente del Comites, Giuseppe Cacace -, una riunione emozionante per condividere e rivivere l’esperienza vissuta in questi ultimi mesi. Abbiamo ripercorso il processo attraverso cui abbiamo invitato e convinto i connazionali a far parte di questo nuovo comitato e, soprattutto, abbiamo ricevuto un brainstorming circa le innumerevoli possibilità che abbiamo a disposizione per la nostra comunità in Costa Rica”.

“Ci ha onorato con la sua presenza anche il Console Vicario Dott. Carlo De Parolis. E’ stata un’ottima occasione per condividere un pranzo e conversare circa le attività a cui la commissione si dedicherà. Un sentito ringraziamento al nostro Ambasciatore e al nostro Console per il lavoro che stanno svolgendo per gli italiani all’estero e, soprattutto, per il tempo concessoci e la professionalità dimostrati durante questo processo di elezione del Com.It.Es.”.