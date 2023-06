“UNA PIZZA NAPOLETANA” | La migliore pizzeria degli USA è a New York

La migliore pizzeria degli Stati Uniti si chiama “Una Pizza Napoletana” e si trova a New York. Questo, almeno, è il risultato secondo la guida più influente nel mondo della Pizza, 50 Top Pizza. Per “Una Pizza Napoletana” si tratta di una riconferma importante.

Al secondo posto Razza Pizza Artigianale, a Jersey City, di Dan Richer, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award.

Ken’s Artisan Pizza, a Portland, è sul terzo gradino del podio; alla stessa pizzeria va l’unico Green Oven della guida, riconoscimento assegnato alle pizzerie con un’alta sostenibilità ambientale.

Al quarto posto, Tony’s Pizza Napoletana, a San Francisco, che si aggiudica anche il premio speciale Performance of the Year 2023-Robo Award, essendo l’unico presente in guida con due pizzerie: Tony’s Pizza Napoletana e Pizza Rock, a Las Vegas, alla posizione 18.

Quinta posizione per Chris Bianco e la sua Pizzeria Bianco, a Phoenix.

La classifica è lunga, New York è comunque la città degli Usa più rappresentata, con dieci pizzerie in guida, seguita da Portland, Miami e San Francisco, con tre insegne a testa.