Tutte le strategie di marketing per aumentare clienti online

Serve strategia, serve programmazione. E la tecnica più semplice, in questo senso è il tradizionale programma a punti, un meccanismo antico che però non conosce assolutamente crisi

Sono cresciuti senza sosta i siti di e-commerce e le pagine web aziendali. Una piccola rivoluzione di marketing, legata soprattutto alla pandemia Covid 19, che necessita però di aggiornamento, di studio, di investimento. Per questo bisogna sapere da un lato come attirare nuovi clienti, dall’altro come mantenere legati a sé quelli già presenti.

Serve strategia, serve programmazione. E la tecnica più semplice, in questo senso è il tradizionale programma a punti, un meccanismo antico che però non conosce assolutamente crisi. Il suo nome moderno è Customer Loyalty e consiste in una serie di tecniche di marketing che hanno come obiettivo quello di creare un rapporto personale tra azienda e clienti, aumentando anche il legame commerciale. Nel pratico, poi, le cose sono molto semplici: si tratta di prevedere punti, bonus, premi per ogni acquisto effettuato dal cliente. Associato a questa tecnica è anche il “catalogo premi”, che attira la volontà del consumatore e stuzzica la sua fantasia.

Un’altra strategia per aumentare clienti e acquirenti è quella di offrire vantaggi iniziali. Sono i classici bonus di benvenuto, utilizzati tantissimo nel mondo del gambling, tra i quali annoveriamo i bonus casino senza deposito, oppure sconti sulla spedizione nel caso di e-commerce. Una tecnica semplice e sicura che mira soprattutto a ottenere un riscontro positivo e ad aumentare la cerchia dei propri fedelissimi.

Ma il rapporto con il cliente si costruisce soprattutto attraverso l’assistenza, la comunicazione e l’informazione. Offrire supporto costante, continuo e accessibile agli utenti è infatti fondamentale. Una indagine recentemente pubblicata da Pasquini Associatiha messo in mostra che più della metà degli intervistati ha cessato un rapporto commerciale proprio per la mancanza di attenzione nei suoi confronti. Ecco allora come aumentare la fidelizzazione e la fiducia dei clienti verso il proprio sito: fornire un servizio di assistenza sempre attivo, veloce e rapido, competente e facilmente accessibile. Idee pratiche ancora più utili sono quelle di istituire un numero verde gratuito, un indirizzo email, una live chat sul sito internet, in maniera tale da poter tessere un filo conduttore costante con il cliente.

E a proposito di informazione e rapporto, è fondamentale parlare con i nostri utenti. Le newsletter oggi sono un’arma potentissima, indispensabile per far sentire il cliente importante e tenerlo aggiornato su tutte le novità del nostro ambiente.

Insomma, se internet è il futuro dobbiamo imparare presto tutte le strategie utili in ambito di marketing. E in fondo basta veramente poco.