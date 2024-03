Ogni appassionato di poker, prima o poi, sogna di partecipare a un torneo. Questo perché il poker è sì un gioco di strategia, ma porta con sé anche una certa dose di adrenalina data dalla competizione e dalla voglia di battere l’avversario.

La competitività, quindi, è insita nel poker ed è normale dopo molto tempo trascorso ad allenarsi e a collaudare la propria tattica, pensare di mettersi alla prova partecipando a un torneo.

Tra l’altro oggi trovare il modo per allenarsi non è difficile. Sempre più apprezzate, le piattaforme di poker online permettono di imparare le basi del popolare gioco di carte, fino ad affinare la propria tecnica partecipando ai tavoli di gioco più complessi, fino ai più famosi tornei online. Tra bonus di benvenuto, vantaggiose offerte e tante varianti a cui giocare, anche tra amici, il poker online è oggi tra le modalità più gettonate per divertirsi attorno al tavolo verde, complici anche prestazioni generali migliorate con grafica e sound molto più immersivi.

Ma si sa, il fascino del gioco dal vivo resta intramontabile e certamente partecipare a un evento di poker live è un’esperienza che ogni pokerista dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

Ogni anno sono sempre di più gli appassionati di poker che decidono di mettersi in gioco in tornei. In Europa il calendario è pieno di eventi dai ricchi montepremi che, ovviamente, fanno gola a molti.

I tornei sono un’ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità sul campo: concentrazione, capacità di osservazione, pensiero critico, memoria e senso logico dovranno essere capacità ben sviluppate per sfidare i migliori giocatori e aggiudicarsi il primo premio.

Oltre alla gloria, i premi contano spesso cifre con molti zeri, tanto che i tornei possono diventare l’occasione giusta che cambia la vita.

Tra gli eventi più famosi al mondo è doveroso citare il World Series of Poker (WSOP) e l’European Poker Tour (EPT) a Montecarlo, ma ce ne sono molti altri sparsi in tutta Europa che offrono l’occasione perfetta anche per visitare le principali città europee.



ISOP Stage 5, Nova Gorica

Ad aprile, dal 18 al 22, prosegue l’Italian Series of Poker, che si terrà a Nova Gorica, in Slovenia. Si tratterà del quinto stage che verrà ospitato nell’abituale location del casinò Perla di Nova Gorica. A pochi chilometri da Gorizia, dunque facilmente raggiungibile dall’Italia, l’evento prevede cinque giorni di competizione intensa, gioco strategico e chance di vittoria di un ricco montepremi.

I buy-in variano dai 100 ai 1000 €, per questo offre la possibilità sia a pokeristi esperti sia a nuovi talenti di sfidarsi e mostrare le proprie abilità al tavolo verde.

L’Hotel Perla offre pacchetti ad hoc per chiunque voglia partecipare e soggiornarvi, mentre tra un evento e l’altro, si potrà approfittare per visitare Nova Gorica, col suo Monastero di Castagnevizza del 1600, la Basilica dell’Assunzione e molte altre attrazioni e monumenti.



WPT 2024, Sanremo

All’inizio del mese di giugno si terrà in Liguria uno dei tornei di poker più importanti del 2024. Nella località famosa per il suo Festival, ci sarà infatti il World Poker Tour che prevede un buy-in di 1.100 €, cifra che attrae numerosi giocatori al tavolo verde. Nella cornice del Casinò di Sanremo ci saranno numerosi giocatori di primo livello, per questo è un evento particolarmente apprezzato dai giocatori esperti che hanno voglia di mettersi in gioco e sfidarsi.

Non bisogna dimenticare infatti che nel 2023 tra i partecipanti c’era anche l’italiano Simone Andrian, che tra l’altro si aggiudicò il primo premio di circa 147.000 €.

Sarà possibile approfittare dell’evento per una visita alla Città dei Fiori, soggiornando in uno dei tanti hotel sul lungomare, non lontano dal Casinò di Sanremo. Qui ci si potrà dedicare a esplorare il centro, dove non può mancare una visita al celebre Teatro Ariston e la Chiesa di Cristo Salvatore, San Serafino di Sarov e di Santa Caterina, uno dei simboli di Sanremo.



EPT Barcellona

Il periodo che va da fine agosto alla prima settimana di settembre sarà il periodo ideale per visitare la città spagnola in occasione di una delle tappe dell’European Poker Tour 2024, ospitata nel Casino Barcelona.

Il main event EPT comincerà il 26 agosto e si concluderà il primo settembre, con un buy-in di 1.100 €. Faranno da cornice anche altri interessanti tornei, ma l’attenzione sarà come sempre puntata tutta sull’evento principale dell’EPT, che prevede un buy-in superiore, pari a 5.300 € e si svolgerà dal primo all’8 settembre.

Nonostante Barcellona in quei giorni sarà popolata da pokeristi in fermento, avrà da offrire anche molto altro. Durante l’estate, infatti, le spiagge e i locali notturni sono animati da numerosi turisti da tutto il mondo attratti dalla vibrante movida spagnola. Durante il giorno i monumenti e le attrazioni riempiranno di bellezza gli occhi dei visitatori, che potranno dedicarsi a una passeggiata sulla Rambla, una visita alla Sagrada Familia o all’esplorazione di Parc Güell.



Conclusione

Insomma, i tornei di poker, dal vivo così come online, non mancheranno per tutto il 2024, sia in Italia sia in Europa, a riprova del fatto che non bisogna andare oltreoceano per divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità da pokerista.