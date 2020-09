Turismo, Ministro Boccia: “Puglia simbolo di eccellenza, in Italia e nel mondo”

"La Puglia in questi anni - ha dichiarato il Ministro Boccia a Lecce - ha dimostrato che si puo' diventare un'eccellenza in Italia e, addirittura, competere con le principali mete turistiche del mondo”

Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, a Lecce, in una delle tappe del suo tour elettorale in Salento, ha incontrato numerosi operatori del settore del turismo: “Il Partito Democratico e il governo – ha assicurato – metteranno in campo una serie di investimenti senza precedenti per il Mezzogiorno e per i servizi turistici”.

“La Puglia in questi anni – ha dichiarato il Ministro Boccia – ha dimostrato che si puo’ diventare un’eccellenza in Italia e, addirittura, competere con le principali mete turistiche del mondo. Prima dell’emergenza Covid-19, la Puglia nell’ultima legislatura con oltre 15,5 milioni di presenze, 1,2 milioni di arrivi dall’estero e quasi 4 milioni di pernottamenti internazionali era diventata, rispetto all’era della destra, un’altra regione, da Cenerentola a regina del turismo italiano. Ruolo che tutti oggi le riconoscono”.

“Anche dopo il Covid, incredibilmente ed e’ sotto gli occhi di tutti – ha proseguito – tutta Italia si e’ riversata in Puglia e non solo sono stati toccati numeri record che non sono ancora finiti, dal momento che le aziende sono tutte al lavoro, ma l’efficienza della rete sanitaria ha garantito sicurezza. E questo merito e’ di Emiliano”.

“In Puglia, in termini di contagi, non e’ successo quello che e’ accaduto in altre regioni a vocazione turistica. Destagionalizzazione, internazionalizzazione e turismo sostenibile sono stati il mix vincente dello stesso Salento che da solo, con oltre 2 miliardi di euro, incide per il 33% del valore regionale. Questi – ha concluso – sono fatti che cancellano la propaganda di Salvini e Meloni”.