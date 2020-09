REFERENDUM | Di Maio: “Bene il Sì del Pd, l’alleanza di governo si rafforza”

IL POST

Su Facebook poi Di Maio interviene per sottolineare quanto sia necessario che l’Italia adesso utilizzi “al meglio” le risorse derivanti dal Fondo per la ripresa dell’Unione europea. Dopo avere inaugurato Milano Unica, la fiera del settore tessile, Di Maio commenta: “Essere a Milano oggi e’ un segnale importante, di vicinanza, che vogliamo dare come governo alla Lombardia, una delle regioni italiane piu’ colpite dal Covid. Servono massimo impegno e cura nei confronti dei cittadini e della loro salute. In questa fase la Spagna sta attraversando un momento critico a causa dei contagi e alla ministra Arancha Gonzalez ho espresso tutta la solidarieta’ del popolo italiano”.

“Questa pandemia ci ha messo davanti a momenti davvero difficili: abbiamo visto la nostra gente morire, molte famiglie soffrire, migliaia di lavoratori in difficolta’ e aziende in crisi. Ma abbiamo messo in campo subito diversi strumenti di sostegno alla popolazione. Bisognava essere concreti e veloci, ed e’ quello che abbiamo fatto. Adesso pero’ siamo davanti a una nuova sfida: dovremo utilizzare al meglio i fondi del Recovery Fund che arriveranno dall’Ue. Bisognera’ investirli per innovare il Paese e supportare le imprese, in modo da dargli la possibilita’ di riprendersi e creare nuova occupazione. Il lavoro, innanzitutto. Questa per noi deve essere la priorità”.