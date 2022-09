TURISMO | Italia secondo paese di destinazione per i viaggiatori francesi

Per il mercato francese, terzo in Europa per origine dei volumi di flussi e di spesa dei turisti internazionali, l'Italia è il secondo Paese di destinazione (dopo la Spagna)

Stime favorevoli per il turismo in Italia. La stagione estiva ha registrato un incremento di presenze nelle città d’arte e nelle località balneari, che hanno visto il ritorno di visitatori stranieri e nazionali. Visto il rinnovato interesse dei francesi per la destinazione Italia e i risultati incoraggianti del 2021 (2.535.309 arrivi / 6.929.254 pernottamenti), ENIT torna con forza all’edizione 2022 della fiera B2B IFTM Top Résa a Parigi Porte de Versailles (20-22 settembre) con 200 destinazioni, 1700 brand, 34mila professionisti del turismo, 150 sessioni di conferenze.

Per il mercato francese, terzo in Europa per origine dei volumi di flussi e di spesa dei turisti internazionali, l’Italia è il secondo Paese di destinazione (dopo la Spagna). Si tratta di dimensioni significative per l’Italia considerato che sempre secondo elaborazioni dell’Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia – la Francia è stata prima del Covid il terzo mercato geografico per peso della spesa dei turisti stranieri in Italia, dopo Germania e Stati Uniti.

Secondo gli ultimi dati disponibili (2021), in questa fase di recupero dal Covid, dalla Francia origina il 13% del totale speso dai turisti stranieri in Italia (21,3 miliardi di euro). Questo fa della Francia il secondo mercato straniero (dopo la Germania), in attesa del completo recupero dei flussi di turismo dagli Stati Uniti.