Vacanze estive per 36 milioni di italiani, di cui 27,6 milioni di adulti, ma per una parte si tratterà di una vacanza breve, spezzettata in break di qualche giorno non in altissima stagione.

Questa la moda dell’estate 2024, dove andrà all’estero solo il 10% dei vacanzieri.

Così quest’anno il giro d’affari raggiungerà i 40,6 miliardi contro i 33,8 miliardi del 2023. Una crescita del 20%.

Come tradizione il picco dei ricavi ad agosto con 16,5 miliardi.

Questa estate 3,6 milioni di italiani faranno una breve vacanza una volta sola, 3,1 milioni si muoveranno per due volte e 1,7 milioni arriveranno a fare ben tre break. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Tecné per Federalberghi.

L’auto è il mezzo preferito per partire dal 56% degli italiani, quasi un altro terzo userà l’aereo e il 4,1% la nave.

Le regioni preferite sono Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino-Alto Adige e Sardegna.

Chi si reca all’estero opta per le destinazioni rivierasche del Mediterraneo, le capitali d’Europa e le crociere.