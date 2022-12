TURISMO DELLE RADICI | Tajani: “Riporteremo in Italia gli italiani all’estero come turisti, a gennaio presenteremo il piano”

“C'è un progetto che punta a riportare come turisti in Italia il maggior numero possibile di italiani che vivono all'estero. Soltanto quelli con il passaporto sono 6 milioni e mezzo. Scriverò a tutti i sindaci”

Antonio Tajani, titolare della Farnesina, parlando a Verona, ha detto: “Il Pnrr ha previsto un piano del ministero degli Esteri per il turismo delle radici. C’è un progetto che punta a riportare come turisti in Italia il maggior numero possibile di italiani che vivono all’estero. Soltanto quelli con il passaporto sono 6 milioni e mezzo”.

L’obiettivo del piano “è farli tornare non a Venezia, Verona, Roma o Napoli, a Torino a Palermo, ma nei Paesi d’origine, per andare a riscoprire dove vivevano i nonni” e le loro abitudini.

Si tratta di “una politica turistica che punta a valorizzare i piccoli borghi italiani. E’ un’iniziativa che ieri ho illustrato ai sindaci del mio collegio elettorale, ma che può interessare certamente altri sindaci”, ha spiegato Tajani, che ha aggiunto: “Scriveremo una lettera a tutti i sindaci, a gennaio presenteremo questo progetto, sto lavorando con il ministro del Turismo per metterlo a sistema”.