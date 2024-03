Sul Secolo XIX (ed. Levante) focus sul turismo delle radici. “Il 2024 è stato dichiarato l’anno del turismo delle radici, ovvero quel tipo di turismo per cui gli italiani emigrati nel mondo e i loro discendenti tornano a visitare e a vivere i luoghi dei loro antenati”.

“In questo contesto la Liguria avrà certamente un ruolo da protagonista, avendo vissuto nel suo passato un importante flusso migratorio, soprattutto verso quelle che si chiamavano genericamente le Americhe e che riporta ogni anno anche nel Tigullio, numerosi discendenti.

Si parlerà proprio di questo, mercoledì, nell’ambito del consueto appuntamento con il “19° Corso di cultura genovese”, seguitissimo ciclo di incontri, a cura dell’associazione culturale O Castello.

“Personaggi e storie di emigrazione nel Levante ligure” è il titolo della conferenza in programma mercoledì, 13 marzo, alle 16. 30, all’Auditorium di Largo Pessagno, in compagnia di tre esperti: Antonella Riccardi, guida turistica, Andrea Pedemonte, presidente del progetto “Italea”, nato nel comprensorio levantino, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Adele Repetto, storica ed esperta in ricerche genealogiche”.