Oggi 11 marzo alle 18, ora locale, verrà presentata presso la sala dell’Istituto italiano di cultura (IIC) di Montevideo, in Uruguay, l’offerta formativa di Eduitalia in 115 diverse realtà, in sinergia con università e scuole di tutta Italia, per sensibilizzare le istituzioni al fenomeno dello studio all’estero, per incentivare l’ingresso degli studenti in Italia per motivi di studio e per diffondere il modello culturale, sociale ed economico italiano all’estero.

Eduitalia è un’associazione di scuole e università che offrono corsi per studenti stranieri. Si occupa inoltre di promuovere e diffondere all’estero le opportunità formative disponibili nelle migliori scuole e università di tutta Italia. Promuove una variegata offerta di corsi accademici nelle più belle città d’Italia, tra cui Taormina in Sicilia, a studenti di tutto il mondo.