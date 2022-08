Turismo delle radici, Garavini (Iv): “Italiani nel mondo una leva straordinaria”

“Dal turismo delle radici arriva una spinta ai territori italiani e una opportunità per la rinascita dei borghi. Nel Pnrr sono previste risorse per investimenti nel sostegno ai flussi turistici di ritorno. Attraverso iniziative e progetti volti a stimolare gli scambi tra chi è partito e i rispettivi territori di origine. In questa fase storica la ripartenza è strettamente legata alla capacità di investire nella proiezione della nostra immagine nel mondo. E il sistema Italia può contare su una leva straordinaria, rappresentata proprio dalle comunità all’estero. Anche per questo, è importante che la prossima legislatura sia caratterizzata da forze politiche che abbiano una visione europeista ed inclusiva. Che sappiano guardare all’Europa, ed al mondo, come a un’occasione di crescita per il Paese. Esattamente il contrario di quello cui ambiscono populisti e antieuropeisti. Che vorrebbero richiudere i confini e riportarci indietro nel tempo. Alzando muri non c’è scambio. Non c’è crescita. Non c’è futuro”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri intervenendo a Pentone, in provincia di Catanzaro, all’iniziativa promossa dal comitato locale di Italia Viva ‘Turismo delle radici: strumento di sviluppo e di legame con gli italiani nel mondo’.