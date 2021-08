Trentini nel mondo, in Argentina corso di gelato italiano

Realizzato in collaborazione con le università argentine più prestigiose, il progetto vuole formare in maniera professionale i giovani, insegnando un mestiere tipico del territorio dolomitico come quello del gelataio artigianale

L’Associazione Trentini nel Mondo riserva 80 borse di studio per la partecipazione di altrettanti studenti argentini al corso di Gelato Artigianale Italiano. Realizzato in collaborazione con le università argentine più prestigiose, il progetto vuole formare in maniera professionale i giovani, insegnando un mestiere tipico del territorio dolomitico come quello del gelataio artigianale.

“Le borse sono riservate a tutti i maggiorenni residenti in Argentina e distribuite secondo un ordine di priorità che darà precedenza ai discendenti di emigrati italiani con particolare riguardo ai discendenti di emigrati trentini, agli studenti iscritti alle istituzioni partner argentine, e a chi possiede già una esperienza professionale nel campo della gastronomia”, fa sapere l’Associazione Trentini nel Mondo tramite il proprio sito ufficiale. Il corso si svolgerà online tra settembre e novembre 2021 nell’arco di 12 settimane per un totale di 60 ore lezione su piattaforma Zoom. Seguirà una fase in laboratorio di 10 ore in presenza che si svolgerà – compatibilmente con la situazione sanitaria – nel mese di novembre 2021 o, al più tardi, a marzo 2022.