L’Ambasciata d’Italia in Argentina ha pubblicato i primi tre capitoli della serie web “I Racconti delle Radici”, un progetto realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il coordinamento scientifico della rivista “La Cucina Italiana“.

L’iniziativa mira a valorizzare il rapporto tra cucina, territorio e memoria, evidenziando il ruolo delle comunità italiane all’estero nella diffusione del patrimonio agro-alimentare italiano nel mondo.

Il primo video della serie esplora una tradizione molto diffusa in Argentina: gli “gnocchi del 29”. Gli immigrati italiani preparavano questo piatto il 29 di ogni mese, quando i soldi scarseggiavano in attesa della paga di inizio mese, mettendo una moneta o una banconota sotto il piatto come augurio di fortuna.

Il secondo episodio presenta un’intervista a Maria Donati, discendente di trentini, che condivide la ricetta della torta al latte che preparava da bambina insieme a suo nonno panettiere.

L’ultimo episodio, intitolato “La valigia dell’emigrante”, rende omaggio ai connazionali che, partendo, portarono con sé i sapori e i profumi della loro terra.

“I Racconti delle Radici”, spiega l’Ambasciata nella nota che accompagna gli episodi pubblicati, “è una webserie di dieci puntate incentrate sull’evoluzione del cibo e della cucina italiana e su come essa si sia rinnovata di generazione in generazione. Le ricette, elemento distintivo e identitario della nostra cucina, faranno da filo conduttore al racconto della migrazione italiana”.