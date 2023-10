Gianluca Pizzo nuovo coordinatore del MAIE a Dallas, Texas. A nominarlo è stato il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi. “Da italiano che vive e lavora negli Stati Uniti da anni, Gianluca – si legge in una nota – ha espresso il desiderio di dare il suo contributo all’Italia e al Made in Italy. Ecco perché ha scelto il MAIE, perché il Movimento Associativo Italiani all’Estero promuove l’italianità”.

Pizzo, continua il comunicato, “crede fermamente nel potere delle associazioni come il MAIE per dare voce agli italiani all’estero, sostenere le loro necessità e promuovere la cultura e i valori italiani in tutto il mondo”.

La priorità del neo coordinatore è quella di “creare una comunità attiva e unita, aiutando i connazionali a superare le difficoltà burocratiche presso ambasciate e consolati”. Lavorerà, inoltre, “per rafforzare la presenza e l’influenza del MAIE nella comunità”.