Giallo vip. Tradimento oppure no? E’ suspence per il motivo della presunta rottura della relazione fra la modella ed ex gieffina Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia ha una figlia, Celina Blue e Alessandro nega che il motivo della rottura sia un tradimento. I fans in apprensione per le sorti di entrambi sperano in un loro riavvicinamento.

Nozze annunciate. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sui social hanno annunciato le nozze per il prossimo anno. Nel frattempo si godono alcuni scampoli di sole, già autunnale, ad Ibiza, in compagnia di amici. Un week end di musica e divertimento in una delle mete più ambite dai giovani.

Labbra tatuate. Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, sorprende i fans con un trattamento estetico sulla bocca. La nota influencer si divide fra shopping, business, allenamento e naturalmente famiglia. Ha un brand di abbigliamento, dal nome Plume Ethérée ed è mamma del piccolo Thiago di un anno. Le foto postate su instagram mostrano voluminose labbra tatuate di color rosa. Le labbra, con la tinta rosa permanente hanno scatenato numerosi commenti, fra favorevoli e non.

Elisabetta Canalis sexy e sportiva. La showgirl, ex velina di Striscia la notizia, testimonial di brand pubblicitari, ex fidanzata di George Clooney ed ex moglie di Brian Perri, non finisce mai di stupire. Sui social ha postato alcuni scatti in bikini, dove mostra un fisico tonico, scolpito e perfetto. Ely ha postato anche foto curiose mentre salta su di un trampolino elastico in bikini. In compagnia di sua figlia Skyler Eva e di una sua amichetta è intenta a saltare sul tappeto elastico ed il divertimento pare proprio assicurato, a giudicare dalla sua espressione allegra.

Testimonial vip. Un altro successo per il clan Kardashian. Kendall Jenner è diventata testimonial di Gucci Valigeria. La top è fidanzata con Bad Bunny; la coppia è venuta allo scoperto dopo che è stata paparazzata in aeroporto. L’insonnia di Elettra Lamborghini. La cantante si sfoga nelle sue instagram stories, ammette di avere problemi ad addormentarsi e di cercare di risolverli anche con esercizi di respirazione.