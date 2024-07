La sconfitta degli Azzurri contro la Svizzera ha colto di sorpresa il mondo delle scommesse sportive, lasciando a bocca aperte gli appassionati di calcio. Gli Azzurri, favoriti sulla carta, sono stati eliminati agli ottavi di finale di Euro 2024 dopo una prestazione piuttosto deludente, che ha segnato una svolta del tutto inaspettata nel campionato europeo. La Svizzera, dal canto suo, ha ribaltato ogni pronostico, conquistando una vittoria storica che mancava da oltre trent’anni.

Un match dal risultato non proprio scontato

La partita tra Italia e Svizzera, giocata lo scorso 29 giugno e valida per gli ottavi di finale di Euro 2024, è stata un vero e proprio shock per i tifosi italiani. Fin dai primi minuti di gioco, la Svizzera ha mostrato una determinazione e un’organizzazione tattica invidiabili, che hanno messo in grave difficoltà la squadra di Spalletti.

Dopo un primo tempo conclusosi con il vantaggio della Svizzera, grazie alla rete di Remo Freuler al 37′, gli Azzurri hanno cercato faticosamente di creare occasioni da gol, ma senza successo. Il 2-0 decisivo è arrivato poco dopo l’inizio del secondo tempo, con il gol di Ruben Vargas al 46’, che ha sigillato il risultato del match, lasciando l’Italia fuori dalla competizione e trainando invece la Svizzera verso i quarti di finale.

L’Italia costretta a rinunciare al titolo di Campione

La vittoria della Svizzera contro l’Italia ha sorpreso molti, considerando che gli elvetici non battevano gli Azzurri da oltre trent’anni. L’ultima vittoria risale infatti al 1993, durante la fase a gironi per la qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo.

Questo lungo digiuno di successi ha reso il risultato ancora più clamoroso, sottolineando la grande impresa compiuta dalla squadra svizzera. La sconfitta è stata particolarmente amara per l’Italia, che era arrivata a Euro 2024 con grandi aspettative dopo aver vinto l’ultima edizione del torneo.

Cos’è andato storto per l’Italia?

Gli Azzurri hanno mostrato diverse criticità durante la partita contro la Svizzera, prima tra tutte la difesa, che è apparsa vulnerabile, con errori individuali che hanno compromesso l’intero reparto. La mancanza di compattezza tra i difensori è stata più che evidente, così come lo è stata la mancata capacità del centrocampo di controllare il gioco. La presenza di giocatori come Chiesa e Barella non è bastata a frenare l’attacco degli elvetici, mentre quello degli Azzurri è stato inefficace, con pochi tiri in porta e un’assenza di creatività nelle fasi decisive.

I punti di forza della Svizzera

La Svizzera, al contrario dell’Italia, ha giocato una partita impeccabile sotto molti punti di vista, dove la solidità difensiva è stata uno dei fattori determinanti per la vittoria. Il lavoro di Ruben Vargas è stato eccezionale, non solo per il gol marcato, ma anche per il contributo dato nel bloccare le iniziative offensive degli Azzurri, con grande disciplina tattica. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire in modo tempestivo è stata fondamentale per mantenere la solidità difensiva della squadra. Il centrocampo svizzero ha dominato i suoi omologhi italiani, mantenendo delle prestazioni brillanti che gli hanno consentito di orchestrare il gioco in maniera efficace, sfruttando tutte le occasioni disponibili per mettere in difficoltà la difesa azzurra.

Cosa ci insegna questa sconfitta?

La sconfitta dell’Italia contro la Svizzera ha segnato un punto di svolta per entrambe le squadre. Per gli Azzurri è arrivato il momento di riflettere sulle lacune da colmare e di lavorare su tutte quelle manovre che non hanno funzionato.

La Svizzera, invece, che ha dimostrato di poter competere a livelli altissimi, ha saputo regalare ai suoi tifosi una vittoria storica destinata a rimanere nella memoria come un esempio dell’imprevedibilità del calcio.