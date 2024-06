Poco meno di 500 tifosi abbracciati al pullman della squadra e oggi saranno quasi 5 mila in Germania per far sentire la Nazionale subito a casa.

L’Italia è sbarcata ieri prima di cena a Iserlohn, dopo essere atterrata a Dortmund. In aeroporto un centinaio di tifosi attaccati ai vetri del terminale per scattare foto.

E poi bandierine tricolori, la mascotte di Euro ’24 Albart e un comitato di accoglienza guidato dal sindaco Thomas Westphal, a cui il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha donato una maglia personalizzata con il numero 24, l’anno dell’Europeo.

La Gazzetta dello Sport scrive: “La stessa missione dell’hotel Vier Jahreszeiten, la struttura scelta come sede del ritiro azzurro a Iserlohn: ampia rappresentanza di personale che parla la nostra lingua, sicurezza garantita anche da agenti di polizia arrivati dall’Italia, la tranquillità di un luogo immerso nel verde, lo svago della stanza fortemente voluta dei giochi, con tavoli da ping-pong, biliardo, calciobalilla, per avere una buona alternativa alla playstation, concessa ma senza esagerare”.