SUDAMERICA | Matarazzo, il candidato nella lista Pd che esprime la sua stima per Berlusconi

Andrea Matarazzo, già ambasciatore del Brasile a Roma e ministro in Brasile, si candida al Senato nella circoscrizione latinoamericana per il Partito Socialista Italiano, appoggiato da Fabio Porta, in lizza alla Camera per il Pd.

Il bisnonno del 65enne Matarazzo, Francesco, emigrato in Brasile nel 1887 da Castellabate, in provincia di Salerno, è riuscito a diventare il quinto uomo più ricco del mondo negli anni Trenta, con un impero di 365 aziende, “una per ogni giorno dell’anno” come da suo slogan.

“La mia storia politica in Brasile – spiega Matarazzo in una intervista a Il Giornale in cui esprime anche la sua stima per Berlusconi – è sempre stata di centro e al centro ho scelto la socialdemocrazia. Ma questo non significa che io sostenga il candidato A o B qui in Brasile: le elezioni italiane non hanno nulla a che fare con le nostre”.