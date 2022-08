Italiani all’estero, Crisanti: “Priorità ai servizi consolari”

“Le mie priorità per gli italiani all’estero? Efficienza e accesso ai servizi consolari, livello di rappresentatività politica in Parlamento, fiscalità iniqua, accesso al sistema sanitario italiano”

Andrea Crisanti, virologo, spesso in tv durante la pandemia, è candidato nelle liste del Partito Democratico al Senato, nella ripartizione Europa, alle elezioni del 25 settembre.

“La mia famiglia – afferma – è una delle tante che ha una storia di migrazione, che ha trovato all’estero la propria casa. Per trent’anni ho vissuto le sfide e le difficoltà di residente all’estero; negli anni che ho vissuto tra Svizzera, Germania e Inghilterra ho conosciuto centinaia di altre italiane e italiani, che lottavano per i propri diritti e il proprio futuro, senza mai dimenticare la propria patria.

La mia adesione al Partito Democratico è ispirata dalla condivisione dei principi fondamentali di solidarietà verso i più deboli, di promuovere una società che offra a tutti le stesse opportunità e dalla necessità di fornire un esempio di integrità e correttezza”.

Per quanto riguarda le priorità per gli italiani nel mondo, Crisanti afferma: “Sono perfettamente consapevole, grazie all’esperienza diretta, che le mie battaglie per la tutela delle esigenze dei nostri cittadini residenti all’estero riguarderanno: efficienza e accesso ai servizi consolari, livello di rappresentatività politica in Parlamento, fiscalità iniqua, accesso al sistema sanitario italiano, aggiornamento della normativa pensionistica, inclusività e integrazione delle comunità all’estero”.

“Serve un cambiamento culturale per costruire una società giusta, meritocratica e trasparente, che dia la possibilità a chi ne ha le capacità di prosperare”, conclude.