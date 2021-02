Speranza accoglie l’appello di Merlo, gli italiani bloccati in Brasile ora possono tornare a casa

Sono liberi di tornare in Italia gli italiani bloccati in Brasile, di cui si è molto parlato in questi ultimi giorni.

Nelle scorse ore, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha sì prorogato il blocco degli arrivi dal Paese sudamericano, visto che – ha spiegato – “la diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza”, ma con una deroga: “ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali”.

Sono circa 1500 gli italiani residenti in Italia bloccati ancora in terra brasiliana: turisti, studenti, lavoratori che adesso potranno tornare a casa.

Speranza ha dunque risposto positivamente all’appello del Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, che la scorsa settimana – nella sua veste di Sottosegretario agli Esteri – aveva chiesto al ministro della Salute una soluzione positiva proprio per il caso dei nostri connazionali bloccati dall’altra parte dell’oceano.