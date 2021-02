SOTTOGOVERNO | “Disinteresse totale del governo Draghi nei confronti degli italiani all’estero”

“Sono stati nominati i viceministri e i sottosegretari del nuovo governo Draghi. Si nota l’assenza tra le nomine del Sottosegretario agli italiani nel mondo, così come l’assenza completa nella compagine governativa di parlamentari eletti all’estero“. Lo dichiara l’Avvocato Aldo Rovito, Presidente dell’Associazione Culturale “Identità Italiana – Italiani all’Estero”.

“Avevamo già notato come nei discorsi di presentazione del programma di governo alle Camere del Presidente Draghi fosse mancato completamente ogni accenno alle problematiche degli Italiani all’estero. Davamo quasi per scontato che il Presidente Draghi non avrebbe risposto alla nostra lettera con la quale richiamavamo la sua attenzione su alcuni problemi anche urgenti. Ma oltre a questo abbiamo dovuto registrare come anche nelle sue repliche agli intervenuti nel dibattito parlamentare, il nuovo presidente del Consiglio abbia completamente ignorato le sollecitudini provenienti da molti parlamentari eletti all’estero”.

“Ora, con l’evidenza derivante dalle nomine appena effettuate, la delusione nostra e degli italiani all’estero è ancora più grande. In ogni caso – conclude Rovito – questo non ci farà deflettere dal nostro impegno per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, anche se adesso sappiamo che neanche su questo ‘Super’ Governo si potrà fare gran conto”.