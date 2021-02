MILLEPROROGHE | Fantetti (MAIE): “Fiducia è vulnus democratico”

“Specie in un provvedimento come questo che copre uno spettro di argomenti molto ampio, con norme che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”

Raffaele Fantetti, senatore del MAIE eletto nella ripartizione estera Europa e presidente del gruppo Europeisti-MAIE, nelle dichiarazioni di voto alla fiducia al Milleproroghe ha detto: “Nel rinnovare la fiducia al governo Draghi, non possiamo che meramente ratificare l’operato della Camera. Conosciamo i tempi strettissimi, ma non possiamo sottacere del vulnus democratico, specie in un provvedimento come questo che copre uno spettro di argomenti molto ampio, con norme che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”.

Bene per Fantetti anche la proroga al 30 settembre dei termini entro i quali i cittadini italiani all’estero potranno accedere ai servizi consolari tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica con il portale Fast It, dal momento che “solo 8mila italiani all’estero al momento possiedono le credenziali d’accesso Spid e 9mila hanno la carta d’identità elettronica”.