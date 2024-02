È un vero e proprio “Effetto Sinner” quello che stiamo vivendo in Italia, che porta sempre più persone ad interessarsi per tutto ciò che riguarda il tennis.

Un recente studio condotto dalla piattaforma Lost in Tennis ha fatto emergere come la passione per il tennis, e per i tornei principali del circuito professionistico, stia raggiungendo picchi mai toccati prima d’ora.

Dallo studio emerge che oltre l’87% degli appassionati di tennis non è mai stato ad un evento del Grande Slam, ma vorrebbe andarci presto, magari per tifare Sinner, con circa il 91% che intende partecipare ad un prossimo evento del Grande Slam.

È l’effetto Jannik Sinner, un talento in grande ascesa che nelle scorse settimane ha completato un’impresa storica, essendo il primo italiano nella storia a portare a casa il titolo dell’Australian Open. Prima di lui, nel tennis maschile solo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta erano riusciti nell’impresa di vincere uno Slam, il Roland Garros.

A sostenerlo dal divano di casa c’è stata mezza Italia, ed a seguirlo in giro per il mondo c’è una folla sempre più consistente di tifosi, capitanati dai Carota Boys, che grazie al loro modo di vestirsi da carote sono diventati fra le attrazioni più virali del mondo dello sport.

Effetto Sinner, aumenta l’interesse per il tennis

L’interesse per il tennis in Italia è sempre più alto, ed ha raggiunto picchi di interesse come mai prima d’ora, come evidenzia anche l’andamento delle ricerche effettuate in Italia sul popolare motore di ricerca Google.

Finanche la ricerca del termine Sinner sembra doppiare la ricerca del tennis, segno che è Sinner il catalizzatore di tutto questo interesse.