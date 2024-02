“Il Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) di Santo Domingo ha rivolto un appello al Sottosegretario agli Esteri con deleghe per le politiche per gli italiani all’estero, Giorgio Silli, e al Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del MAECI, Dott. Luigi Maria Vignali, per evidenziare l’urgente necessità di risposte concrete e azioni efficaci per migliorare l’accesso ai servizi consolari nella Repubblica Dominicana”. E’ quanto si legge in una nota del Comites di Santo Domingo, inviata alla redazione di ItaliaChiamaItalia dal presidente Licia Colombo.

“Nonostante precedenti appelli, la situazione relativa all’accesso ai servizi consolari per i cittadini italiani residenti nella Repubblica Dominicana non ha registrato miglioramenti significativi, bensì un incremento delle criticità”, prosegue il comunicato.

“Ricordiamo che la nostra comunità, situata in una porzione di isola da cui è complesso spostarsi senza documenti di viaggio, è stata ingiustamente penalizzata in passato, soprattutto con la chiusura della nostra Ambasciata nel 2015.

Ci troviamo ora a fronteggiare ulteriori sfide, con i nostri concittadini che si sentono “prigionieri” di un sistema che non garantisce servizi fondamentali come, ad esempio, il rilascio dei passaporti, documenti essenziali non solo per poter viaggiare ma anche per la regolarizzazione dello status migratorio locale o per l’accesso a servizi bancari.

È inaccettabile che, per motivi logistici e di mancanza di risorse, vi sia una costante assenza di appuntamenti disponibili online. Questa situazione compromette non solo la dignità dei nostri concittadini, ma anche la loro fiducia nelle istituzioni.

Chiediamo con forza che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), insieme ad altre istituzioni competenti, intervengano con urgenza per aumentare le risorse umane e migliorare le piattaforme online, al fine di facilitare e non ostacolare l’accesso ai servizi consolari.

Il Com.It.Es. di Santo Domingo rimane impegnato a rappresentare le istanze dei cittadini italiani nella Repubblica Dominicana, collaborando attivamente con l’Ambasciata italiana e tutte le istituzioni coinvolte, per garantire che i diritti e gli interessi della nostra comunità siano tutelati e valorizzati.

Attendiamo risposte e azioni concrete per risolvere questa situazione critica e restituire dignità alla nostra collettività all’estero”, conclude la nota.