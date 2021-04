Serena Rossi madrina della Mostra del Cinema di Venezia: “Vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati”

Serena Rossi aprira’ la 78esima Mostra di Venezia nella serata di mercoledi’ 1 settembre 2021, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guidera’ la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 78.

Rossi in una nota dichiara: “Per un’attrice essere chiamata a rivestire il ruolo di Madrina della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia e’ un grande onore. So quanto sia stato difficile sorridere in questo ultimo anno e mezzo. Ma in questo momento cosi’ delicato, tenere vivo e forte il desiderio di tornare a fare quello che sappiamo fare, e di tornare a sorridere, e’ tutto”.

“Sicuramente la chiusura dei cinema, dei teatri, l’impossibilita’ di godere di qualunque spettacolo dal vivo non ci ha aiutato a sorridere – aggiunge -. E forse mai come in questa occasione ne abbiamo sentito la mancanza e abbiamo capito la necessita’ vitale delle Arti che, ora piu’ che mai, dobbiamo difendere, proteggere ed esaltare”.

A Venezia ’78 “vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso puo’ tornare a sperare, progettare, suonare, recitare, costruire scenografie, scrivere…Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sara’ un Festival importante e io ce la mettero’ tutta. Per tutti”.