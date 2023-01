Ristoranti italiani all’estero: un’app certifica la loro italianità

Al momento i ristoranti certificati con il bollino 100% italiano sono quasi 80 su 107 complessivamente ispezionati; tra questi, gli ultimi arrivati sono due ristoranti in Cina e uno in Australia

Sul quotidiano economico Italia Oggi si parla dell’app che certifica i ristoranti italiani nel mondo. Arrivano un protocollo e una app per certificare i ristoranti italiani all’estero e per verificare l’italianità dei prodotti acquistati fuori dall’Italia. Si chiamano “ITA0039 | 100% Italian Taste Certification” e sono il cuore di una iniziativa di Asacert, un ente autonomo accreditato dallo Stato, che dal 2019 promuove insieme con Coldiretti la certificazione dei ristoranti italiani all’estero.

L’applicazione è gratuita per gli smartphone e consente di rintracciare l’italianità dei prodotti che si trovano sugli scaffali dei supermercati.

Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert, spiega a ItaliaOggi il senso del progetto: “Ci siamo resi conto che il mondo della ristorazione italiana all’estero non è soggetto a verifiche di italianità. Così, abbiamo realizzato un protocollo volontario; il ristorante che chiede di essere invitato viene sottoposto alla verifica dei nostri ispettori. Questi vanno a caccia di anomalie, come l’impiego di prodotti non italiani, o peggio ancora, di produzioni Italian sounding. Oppure verificare la non italianità dei menù”.

Al momento i ristoranti certificati con il bollino 100% italiano sono quasi 80 su 107 complessivamente ispezionati; tra questi, gli ultimi arrivati sono due ristoranti in Cina e uno in Australia.