Scienziati italiani all’estero, Giulia Biancon “Ambasciatrice di Caorle nel mondo”

La scienziata Giulia Biancon ha ricevuto l’onorificenza di “Ambasciatrice di Caorle nel mondo”. La dottoressa, concittadina del Comune di Caorle, è impegnata con il post-dottorato a Yale, e ha ricevuto a novembre presso l’Ambasciata Italiana di Washington Dc il premio Issnaf, Italian Scientists and Scholars of North America Foundation, come miglior giovane ricercatrice italiana negli Usa nel campo della ricerca sui tumori del sangue.

Secondo quanto si legge su La Nuova di Venezia e Mestre, la giunta ha conferito riconoscimento alla giovane ricercatrice di Caorle “per essersi distinta nel campo della ricerca contro il cancro con importanti scoperte scientifiche; e per aver ottenuto il massimo riconoscimento assegnato agli italiani che lavorano negli Stati Uniti dall’Ambasciata Italiana di Washington DC”.