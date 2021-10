RICEVUTO DA BORGHESE | Merlo (MAIE) a Cordoba, incontri con i connazionali e le istituzioni locali [FOTO]

Ricardo Merlo, senatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, si trova in questi giorni in Argentina per incontrare i connazionali e i loro discendenti, oltre che per partecipare attivamente alla campagna elettorale in vista delle elezioni Comites.

Oggi tappa a Cordoba, una delle città più importanti dell’Argentina, dove è nato a risiede l’On. Mario Borghese, deputato e vicepresidente MAIE, il quale naturalmente accompagna il senatore durante tutti gli incontri istituzionali e con la comunità.

Tra i vari appuntamenti in agenda, la visita alla Scuola bilingue e biculturale Castel Franco, una delle più importanti e prestigiose della città e che può contare oltre 1300 studenti.

Merlo e Borghese hanno anche incontrato i giovani, con cui si sono confrontati sul futuro, anche sportivo, della città.

Gli studenti hanno mostrato con orgoglio ai due parlamentari i progetti per un futuro nuovo palazzetto dello sport, alla cui costruzione parteciperanno anche ingegneri, architetti e professionisti di origine italiana.

Senatore e deputato hanno poi presenziato alla consegna del diploma ai ragazzi che hanno sostenuto gli esami alla scuola paritaria Dante Alighieri.