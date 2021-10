Italiani all’estero, Nissoli (FI) a Washington per incontro coordinamento consolare e Gala NIAF

“Incontri come questi permettono di costruire le necessarie sinergie istituzionali per meglio servire la locale Comunità italiana nel Parlamento, a Roma”

Il 23 ottobre scorso si è tenuta, a Washington, la riunione del coordinamento consolare convocato dall’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Maria Angela Zappia. Ha partecipato all’incontro anche l’on. Fucsia Nissoli, che a margine dell’evento ha dichiarato: “E’ stata una riunione di particolare rilevanza anche per noi parlamentari eletti in Nord e Centro America, perché incontri come questi permettono di costruire le necessarie sinergie istituzionali per meglio servire la locale Comunità italiana nel Parlamento, a Roma”.

“Nel momento in cui ci apprestiamo ad eleggere i nuovi Comites – ha aggiunto l’on. Nissoli – ritengo che il dialogo tra le istituzioni e i vari livelli di rappresentanza sia fondamentale per lavorare insieme per il bene della Comunità italiana all’estero”.

Nissoli ha poi partecipato al Gala annuale della NIAF, quest’anno dedicato alla Regione Abruzzo, assieme all’Ambasciatrice italiana in USA, Zappia, ai consoli ed al Ministro dello sviluppo economico, Giorgetti, ed alla presenza dei rappresentati di importanti realtà imprenditoriali che esprimono l’eccellenza italiana negli Stati Uniti.

“In tale occasione – fa sapere la deputata forzista – ho avuto modo di interloquire con i rappresentati della NIAF. Al Chairman, Robert Carlucci, al Vice-chairman, John F. Calvelli, al Presidente, Robert Allegrini, ed al Responsabile delle relazioni internazionali, Carlo Piccolo, rivolgo un grazie sentito per la bella accoglienza e per il costante impegno in favore della Comunità italiana in USA. Un impegno tangibile nel segno della promozione culturale ed economica delle eccellenze italiane che trovano nella NIAF un punto solido di riferimento”.